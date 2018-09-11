لقى شخصين حتى الآن مصرعهما بينما أصيب 6 آخرين في حادث انهيار عقار بقرية الجعب بجزيرة حواتكة التابعة لمركز منفلوط في محافظة أسيوط.

تلقى اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منفلوط بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة بانهيار منزل ووقوع وفيات ومصابين بجزيرة الحواتكة دائرة المركز.

وبالانتقال والإسعاف والدفاع المدني تبين انهيار عقار مكون من 4 طوابق بمنطقة قرية الجعب التابعة لجزيرة الحواتكة دائرة المركز، ومصرع شخصين كانوا داخل العقار وإصابة 6 آخرين "2 من سكان العقار و4 تصادف وجودهم أمام العقار".

جرى نقل الجثث والمصابين للمستشفى المركزي وجار البحث عن آخرين تحت الأنقاض واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.