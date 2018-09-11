"الخارجية" ترفض تصريحات "باشليه" بشأن "أحكام رابعة": موقف غير موضوعي

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية، تعقيبا على تصريحات ميشيل باشليه، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية بشأن الأحكام في قضية فض اعتصام رابعة.

وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن صدور تلك المواقف يعد نهجا متكررا لمواقف غير موضوعية من جانب المفوضية، وخروج عن مبادئ احترام سيادة القانون.

وأضاف أبو زيد، أن المؤسسات المصرية عازمة على مواصلة صلاحايتها الكاملة التي يكفلها الدستور والقانون، وستستمر مصر في التزامها بمبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى اتساقا مع ميثاق الأمم المتحدة الواجب احترامه من جانب كافة أعضاء المجتمع الدولي، بما في ذلك المفوضية الأوروبية.