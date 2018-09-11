الرئيس يعيد مشروع قانون «التجارب اﻟﺴﺮﻳﺮﻳﺔ» للبرلمان.. و«شيحة»: استجاب للعلماء

أعاد الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية والمعروف إعلامياً بـ«التجارب اﻟﺴﺮﻳﺮﻳﺔ» إلى مجلس النواب، الذى أقره بشكل نهائى خلال مايو الماضى فى سابقة هى الأولى من نوعها منذ انعقاد البرلمان الحالى، بعد حالة الجدل التى أثارها التشريع على مدار الشهور الماضية وإعلان أوساط علمية وطبية رفضها للقانون.

وقالت مصادر برلمانية لـ«الوطن»، إن مجلس النواب تسلم مشروع القانون منذ أسابيع، إلا أنه ما زال فى مكتب الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، لتزامن وصوله مع الإجازة البرلمانية للمجلس.

من جانبه، قال الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، إن إعادة القانون للمجلس تعد استجابة من الرئيس السيسى لجموع الأطباء والعلماء ورواد البحث العلمى، الذين رفضوا القانون بنصوصه الحالية لأنها ستقضى على البحث العلمى فى مصر.

مصادر برلمانية: المجلس تسلم «المشروع» منذ أسابيع و«ماجدة»: ننتظر قرار النواب بشأن القانون خلال دور الانعقاد المقبل

أضافت ماجدة بكرى، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، أن عدداً من أعضاء اللجنة علموا بإعادة قانون التجارب اﻟﺴﺮﻳﺮﻳﺔ مرة أخرى للمجلس، وننتظر قرار هيئة مكتب المجلس بشأنه خلال دور الانعقاد المقبل.

من جهته، قال المستشار محمد سليم، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان إنه طبقاً للمادة 177 من اللائحة الداخلية للمجلس، فإنه حال اعتراض رئيس الجمهورية على أحد مشروعات القوانين، يعقد المجلس جلسة عاجلة لهذا الغرض، ويحال الأمر إلى اللجنة العامة لدراسة المشروع المعترض عليه، ويُعرض تقرير اللجنة العامة على المجلس لنظره على وجه الاستعجال.

أضاف: «فإذا أقر المجلس مشروع القانون المُعترَض عليه، بأغلبية ثلثى عدد أعضائه، اعتُبر قانوناً وتم إصداره، وفى حالة قبول البرلمان اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع القانون يتم تشكيل لجنة خاصة لمناقشته من جديد طبقاً للمادة 178 من اللائحة الداخلية للبرلمان».