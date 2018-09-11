قال محمد ماهر، الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة، إن مصر تتجه لإنشاء صندوق سيادي، مطالبًا بضرورة تشكيل إدارة موحدة تستطيع استثمار موارد الصندوق بالداخل والخارج.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، ويقدمه الإعلامي أسامة كمال على قناة "دي إم سي"، مساء اليوم، أن أشهر وأضخم صندوق سيادي هو صندوق الصين، وهناك الصناديق السعودية والإماراتية والأوروبية مثل الصندوق النرويجي.

وتابع الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة، أن هدفها تنفيذ عمليات استثمارية داخلية وخارجية، مشيرا إلى أن الأصول الموجودة في مصر كبيرة جدا ومتنوعة ولابد أن تكون تحت إدارة موحدة لتحديد كيفية الاستفادة منها.