ارتفع ضحايا حادث انهيار عقار منفلوط إلى 3 أشخاص حتى الآن وأصيب 5 آخرين وجارى البحث عن ضحايا آخرين تحت الأنقاض.

تلقى اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منفلوط بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة بانهيار منزل ووقوع وفيات ومصابين بجزيرة الحواتكة دائرة المركز.

وبالانتقال والإسعاف والدفاع المدني تبين انهيار عقار مكون من 4 طوابق ملك قطب جلال بمنطقة قرية الجعب التابعة لجزيرة الحواتكة دائرة المركز، ومصرع 3 أشخاص وهم كلا من: رؤى طه قطب، 18 شهرًا، نادية عبد الحافظ عبد الحميد، 64 سنة، وشخص أخر، وإصابة 5 أشخاص وهم علي قطب جلال، 17 سنة، وطه قطب جلال، 30 سنة، وعمرو قطب جلال، 43 سنة، وتحويل كل من طاهر قطب جلال، 27 سنة، وشيماء حمدي، 24 سنة، إلى المستشفى الجامعي بأسيوط.

جرى نقل الجثث و4 من المصابين للمستشفى المركزي.

وجار البحث عن آخرين تحت الأنقاض واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.