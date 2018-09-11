أعلنت بريطانيا اليوم الثلاثاء، عن تقديمها ما يقارب 100 مليون جنيه إسترليني (130 مليون دولار) توجه لتعزيز البحث والتطوير في مجال السيارات والبطاريات الصديقة للبيئة والتكنولوجيا منخفضة الكربون.

وقالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي خلال مشاركتها في مؤتمر في مدينة برمنغهام لتطوير صناعة سيارات خالية من الانبعاثات، إنه ينبغي على بريطانيا أن تقود التحول العالمي نحو وسائل نقل خالية من التلوث.

وأضافت ماي أن هذه الخطوات ستوفر فرص عمل تقدر بألف وظيفة جديدة إضافة إلى تعزيزها لاستخدامات سيارات صديقة للبيئة لتقليص أحد أكبر العوامل المساهمة في الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري على مستوى العالم.

يذكر أن الحكومة البريطانية سبق وأن أعلنت اعتزامها منع السيارات التي تخلف تلوث من السير في شوارع بريطانيا اعتبارا من عام 2050 وستشترط أن تكون كل السيارات الجديدة خالية من العوادم اعتبارا من عام 2040.