قال الفنان سمير صبري، إنه حزين لما يجرى تقديمه في الفن حالياً.

وأضاف خلال ندوة "مشوار الفن في الزمن الجميل"، الذي نظمه نادي اليخت بالإسكندرية، مساء اليوم، أن العيب ليس في الأفلام الرديئة لكن العيب في الجمهور الذي شجعها وجعلوها هي النمط السائد.

وأضاف صبري: "محمد رمضان واد غلبان ومالهوش ذنب في اللي بيقدمه، هو واحد لقي الفلوس جريت في أيديه واشترى سيارات، المشكلة في المنتجين الذين وضعوه في هذا الأمر".

وأوضح أن مبدأه في الحياة "أعمل اللي بتحبه وحب اللي بتعمله".

وأكد صبري أنه تأثر بمحمد عبد الوهاب وعبد الحليم حافظ، فهما اللذان علماه قواعد الفن.

واستكمل "من تأثري بحياة الفنانين، كرهت الخمرة بسبب اللي عملته في رشدي أباظة وفريد شوقي وعادل الأدهم".

وتابع "الكوتشينة والقمار ضيعت فريد الأطرش، وعبد الحليم ومحمد عبد الوهاب علماني الدقة في عملي".

قال الفنان سمير صبري، إنه حزين لما يجرى تقديمه في الفن حالياً.

وأضاف خلال ندوة "مشوار الفن في الزمن الجميل"، الذي نظمه نادي اليخت بالإسكندرية، مساء اليوم، أن العيب ليس في الأفلام الرديئة لكن العيب في الجمهور الذي شجعها وجعلوها هي النمط السائد.

وأضاف صبري: "محمد رمضان واد غلبان ومالهوش ذنب في اللي بيقدمه، هو واحد لقي الفلوس جريت في أيديه واشترى سيارات ميشيل أحد، المشكلة في المنتجين الذين وضعوه في هذا الأمر".

وأوضح أن مبدئه في الحياة "أعمل اللي بتحبه وحب اللي بتعمله".

وأكد صبري أنه تأثر بمحمد عبد الوهاب وعبد الحليم حافظ، فهما اللذان علماه قواعد الفن.

واستكمل "من تأثري بحياة الفنانين، كرهت الخمرة بسبب اللي عملته في رشدي أباظة وفريد شوقي وعادل الأدهم".

وتابع "الكوتشينة والقمار ضيعت فريد الأطرش، وعبد الحليم ومحمد عبد الوهاب علماني الدقة في عملي".