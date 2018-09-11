أجرى الدكتور رمضان الخطيب وكيل وزارة الصحة في دمياط، برفقة عدد من قيادات المديرية، جولة على عدد من المستشفيات، حيث جرى المرور على مستشفى الصدر بدمياط، وكذلك مستشفى الرمد ومستشفى دمياط التخصصي وزار زار أقسام العناية المركزة والحضانات والأشعة والمعامل وأقسام الطوارئ.

وشدد الخطيب على ضرورة الالتزام بمواعيد العمل بكل دقة وجودة الخدمة الطبية ومستوى النظافة ومكافحة العدوى وإجراءات السلامة والصحة المهنية.

كما تفقد قسم الغسيل الكلوي بالمستشفى التخصصي، وتابع جلسات غسيل المرضى.

وخلال مروره تأكد من توافر كافة المستلزمات الطبية وانتظام العمل، مؤكدًا "أي تقصير سوف يتم إحالته فورا للشؤون القانونية فمصلحة المريض خط أحمر".