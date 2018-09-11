5 آلاف لأسرة كل متوفى.. محافظ أسيوط يصل لموقع العقار المنهار بمنفلوط

وصل اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، إلى موقع حادث انهيار عقار منفلوط، يرافقه اللواء عمر عبد العال مساعد وزير الداخلية لوسط الصعيد، واللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط والمهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ والمهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد والقيادات التنفيذية والأمنية.

وقال محافظ أسيوط إنه جرى الدفع بعدد 10 سيارات إسعاف إلى مكان الانهيار فور حدوثه، بالإضافة إلى سيارات الحماية المدنية والإنقاذ السريع و2 لودر وقلابات مجلس المدينة و3 حفارات إلى مكان الحادث، وجرى رفع الأنقاض واستخراج 3 جثث و9 مصابين، وجرى نقل 4 مصابين منهم إلى مستشفى منفلوط المركزي وخرجوا بعد تلقى العلاج، و5 من المصابين جرى نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج.

وتابع المحافظ أن المصابين هم: "علي قطب، 19 سنة، ومصطفى ثابت، 25 سنة، وعمر سيد، 43 سنة، وطاهر قطب، 35 سنة، وشيماء حمدي، 25 سنة، وطه قطب، 30 سنة، وفاطمة الزهراء قطب، 21 سنة"، والمتوفيين هم: "نادية. ع"، 65 سنة، و"رؤى. ط" سنة ونصف، و"أسماء. م"، 19 سنة .

وأشار المحافظ إلى أنه يتابع لحظة بلحظة إزالة الأنقاض والاطمئنان من عدم وجود آية مصابين أو ضحايا أخرى واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

وقرر المحافظ صرف مبلغ 5 آلاف جنيه لأسرة كل متوفى ومبلغ ألف جنيه لكل مصاب كمساعدات عاجلة وتكليف التضامن الاجتماعي بتوجيه كافة الرعاية لأسر المتوفيين والمصابين .

وتلقى اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، إخطارا من غرفة عمليات المحافظة يفيد ورود بلاغ بانهيار منزل المدعو قطب جلال قطب بقرية الجعب التابعة لمركز منفلوط والمكون من 4 طوابق، مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين بعد نجاح وحدات الإنقاذ السريع وقوات الحماية المدنية من إنقاذهم وإخراجهم من تحت الأنقاض.

وأصدر المحافظ تعليماته إلى المهندس نبيل الطيبي بتشكيل لجنة من الإدارة الهندسية والشؤون القانونية والمتابعة الميدانية للوقوف على أسباب الانهيار وكتابة تقرير بالواقعة للعرض على الوزير المحافظ لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.