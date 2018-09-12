شارك الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، مساء أمس، في احتفالية مديرية الأوقاف، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، التي أقيمت بمسجد المرسي أبي العباس بمنطقة بحري.

وفِي مستهل كلمته هنأ قنصوة الأمة الإسلامية والشعب المصري بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1440، متمنيا في تلك المناسبة العطرة أن يعود هذا العام بالخير والنماء والتنمية والبناء على الوطن في ظل القيادة الحكيمة، التي تسير بالوطن نحو الاستقرار والرخاء والمستقبل الآمن المستقر، وأن يحفظ الله مصر ويعز شعبها وقيادتها.

وأكد المحافظ أن هناك تكاتف بين جميع الجهات والمؤسسات العلمية لتطوير الخطاب الديني، مشيدا بدور الأوقاف وعلمائه فى المساجد باعتبارهم أهل العلم، وأضاف أن الإسكندرية منارة العلم وبها علماء متميزين بالإضافة إلى مكانة جامعة الإسكندرية العريقة ودورها في نشر العلم إلى كافة أنحاء العالم، مشيرا إلى أن هناك تطورا كبيرا ستشهده الإسكندرية في كل القطاعات.