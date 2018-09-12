نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة دمياط تضمنت مسابقة وورشة ومعرض حيث أقام قسم الفنون التشكيلية ورشة أشغال فنية بالورق الملون وفن الأورجامي "فن طي الورق" تضمنت التعريف بالخامات المستخمة مثل الورق والمقص واللاصق تلاها تشكيل بعض الأعمال على شكل حيوانات وفراشات.

كما عقد قصر ثقافة كفر سعد مسابقة فنون تشكيلية للعام الدراسي الجديد تنافس فيها الأطفال والشباب بالرسم بألوان الباستيل.

وفي إطار متصل نظمت مكتبة ميت الخولي الفرعية محاضرة للأطفال عن "الهجرة النبوية ومعجزاتها " تناولت بشكل مبسط حياة الرسول الكريم والمبشرات الأولى للنبوة ولم ينتهي الحديث والمعجزات التي مهدت للهجرة حتى يصل النبى الكريم بالرسالة السماوية إلى المدينة وتبدأ معها الدعوة لدين الإسلام لأهل الأرض جميعا.