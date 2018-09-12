أعلن أحمد عبد الهادي، المتحدث الرسمي لشركة مترو الانفاق، عن موافقة الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، والمهندس على الفضالي، رئيس شركة مترو الأنفاق، وأعضاء مجلس إدارة الشركة، عن الموافقة على استخراج اشتراكات "ربع سنوية" مخفضة بنظام الكارت الذكي، لمرضى الأورام السرطانية، الذين يتم علاجهم بمختلف مراكز الأورام السرطانية، لنقلهم من محل إقامتهم إلى مراكز العلاج، على أن يتقدم المريض بتقرير معتمد من الجهة التي يتلقى العلاج بها مختوم بختم وزارة الصحة أو وزارة التعليم العالي.

وأفاد "عبدالهادي"، في بيان صحفي اليوم، بأن الاشتراك لمدة ثلاثة أشهر بعدد رحلات 180 رحلة لعدد 25 محطة مقابل 22 جنيها، وعدد أكثر من 25 محطة مقابل 27 جنيها، موضحا أنه يتم استخراج الاشتراك باسم المريض على أن يتم ركوب مرافق مع المريض، ويضاف عبارة "يسمح بمرور مرافق" بالكارت الذكي. وأردف "المتحدث الرسمي لشركة المترو"، إلى أن موافقة وزير النقل وأعضاء مجلس إدارة شركة المترو، جاء لرفع المعاناة الإنسانية عن مرضى السرطان، أثناء تلقيهم رحلة العلاج في إطار اهتمام الدولة بأبنائها.

يذكر أنها لم تكن المرة الأولى التي تعلن الشركة فيها عن إصدار اشتراكات مخفضة لمرضى السرطان ومرافقيهم، ففي شهر إبريل من عام 2016، أعلنت الشركة عن اشتراكات مخفضة للأطفال مرضى السرطان بمستشفى 57357، ويأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي الذي تحرص عليه الشركة دائما للتسهيل على المرضى وتوفير سبل الراحة لهم إثناء رحلة علاجهم.

وفى ذات السياق، قال أعضاء مجلس إدارة الشركة، إن هذا القرار جاء من منطلق دعم المصابين بمرض السرطان، بهدف تخفيف العبء عنهم ومشاركة من شركة المترو في تقديم لمسة طيبه لهم.