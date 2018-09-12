أنهت أكثر من 15 غرفة تجارية بمحافظات مصر، استعدادتها لإقامة معارض العودة للمدارس، فيما دعت غرفة القاهرة، تجار شُعب الملابس والأدوات الكتابية والأحذية والمنتجات الجلدية، إلى سرعة الاشتراك في معرض مستلزمات المدارس الذي سيتم تنظيمه هذا الأسبوع بأرض المعارض، خاصة إن المساحات المتبقية من المعرض قليلة بعد اشتراك عدد كبير من العارضين في هذه القطاعات.

قال محمد حسن، المستشار الاقتصادى للغرف التجارية، إن المعارض بمحافظات: "القاهرة، أسيوط، السويس، إسماعلية، القليوبية، الشرقية، الشرقية، كفر الشيخ، سوهاج، بني سويف، البحيرة، أسوان، الدقهلية، جنوب سيناء والجيزة".

وأشار إلى أن المعرض يحتوي على العديد من الباكيات لعرض مستلزمات المدارس وأدوات الدراسة بتخفيض يصل إلى 25% للتخفيف عن كاهل الأسرة، خاصة في ظل موجة ارتفاع الأسعار التي نشهدها قبل إطلاق الموسم الدراسي من كل عام، إلى جانب توفير الاحتياجات الأساسية بالتنسيق مع التموين بالمحافظة لمواجهة جشع التجار.

وقال إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة، إن هناك عدد من العارضين تم اشتراكهم فعلياً، وجاري استقبال طلبات التجار للاشتراك في المعرض لدعم المواطنين، مشيراً إلى إن هذا يعتبر دور وطني للتجار تجاه المستهلكين في ظل الظروف التي تمر بها البلاد حالياً، لافتا إلى أن يوم 19 سبتمبر، سيشهد افتتاح أكبر معرض لمستلزمات المدارس في أرض المعارض بمدينة نصر.

وأضاف "العربي" لـ"الوطن"، أن تنظيم معرض لمستلزمات المدارس بأسعار خاصة يستهدف مساندة المستهلكين وتقديم سلع بأسعار مخفضة لهم قبل بدء العام الدراسي مباشرة، كما إنها فرصة للعارضين أيضا لتسويق منتجاتهم وتنشيط المبيعات.وقال رئيس الغرفة إن المعرض يتم بالتنسيق مع وزارتي "التموين" و"التجارة"، وإن الغرفة قد انتهت من كافة الترتيبات لبدء فعالياته رسميا في الموعد المحدد، مشيراً إلى أنه سيتم عرض كافة مستلزمات المدارس بأسعار خاصة "تخفيضات الأوكازيون".