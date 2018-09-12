"ثقافة الشرقية" تحيي احتفالات عيد المحافظة القومي بمحاضرات وورش فنية

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الشرقية، تضمنت عرض إنشاد ومحاضرات وورش.

وفي إطار احتفالات الشرقية بعيدها القومي، نظم بيت ثقافة أبوحماد محاضرة بعنوان "أعياد الشرقية بين التاريخ والإرادة"، حاضر خلالها كل من الدكتور عبدالحميد، والدكتور محمد الجمال، استشاري تدريب تنمية بشرية، وتناولا تاريخ الشرقية العريق وأهم المعالم والآثار الموجودة بها، وأعلامها وسبب اختيار عيدها القومي، مؤكدين علي ضرورة العمل الجاد والتكاتف للنهوض بالمحافظة إلي الأفضل.

وفي مشتول السوق، نظم بيت الثقافة محاضرة بعنوان "عيد الشرقية مواقف تاريخية مشرفة"، تحدث خلالها عمر الجندي عن ذكرى وقفة الزعيم أحمد عرابي ضد الخديوى توفيق بميدان عابدين عارضا مطالب الجيش عام 1881، فهو من أبناء قرية " هرية رزنه" التابعة لمركز الزقازيق، وتعتبر محافظة الشرقية ثاني أكبر محافظة على مستوى الجمهورية من حيث التعداد السكاني ويمثل الريف والمزارع فيها أكثر من 62% من إجمالي المساحة.

كما عقدت مكتبة يوسف إدريس بالبيروم محاضرة بعنوان "أخطار التدخين وأضراره"، تناولت خطورة إدمان التدخين على صحة الإنسان ونوه عن أضراره وحكم التدخين في الإسلام.

وفي قصر ثقافة الحسينية عرضت مكتبة الطفل بعض حلقات البرنامج التلفزيوني "بوجي وطمطم" بقاعة الكمبيوتر للرواد.

وفي بيت ثقافة الإبراهيمية عقد قسم الفنون التشكيلية ورشة فنية لرسوم الأطفال لتنمية مهارات الأطفال بإستخدام القلم الرصاص والألوان الخشب.

كما أقام نادي المرأة بقصر ثقافة فاقوس ورشة لتصميم الإكسسوارات المنزلية، لتعليم الرواد عمل الإكسسوارات المنزلية من خامات بسيطة تضمنت عمل مقلمة وزهرية من برطمانات بلاستيكية كما تم تعليمهم إعادة تجميل مفرش بإستخدام خيوط ملونة وعمل حروف وأشكال من "الجليتر" لاستخدامها في تزيين المنزل في أعياد الميلاد، بجانب معرض تجميعي لرسوم الأطفال بمناسبة العيد القومي للمحافظة قام بعض الرواد برسم صور جديدة مثل علم محافظة الشرقية وصور عن الريف المصري.

وفي شنبارة الميمونة نظم بيت الثقافة محاضرة بعنوان "الدروس المستفادة من الهجرة النبوية"، تحدث فيها جمال سيد أحمد عن الدروس المستفادة من الهجرة كالأخذ بالأسباب والاعتماد على الله، والأمل والثقة وفيها حث الرسول صلى الله عليه وسلم على الصحبه والدعوة إلى الله في كل مكان وزمان وحب الصديق لرسول الله، وبذل وعطاء الصديق للدعوة والتخطيط المحكم.

كما عقدت مكتبة ضغط زريق محاضرة بعنوان "مدى الاستفادة من الإجازة الصيفية"، تضمنت الاستفادة من النشاط الصيفي وتردد الأطفال علي المكتبات العامة وقراءة الكتب، والاستفادة من فترة الفراغ في تعلم بعض المهارات مثل الكروشيه والأعمال اليدوية، والدخول في المسابقات الصيفيه التي تنمي ثقافة الطفل، والاستفادة من النشاط الصيفي في تعلم بعض الألعاب مثل كرة القدم وكرة السلة والسباحة وغيرها، والإعتماد علي الذات وتحمل المسئولية ومساعدة الأباء والأمهات.