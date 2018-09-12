وافق مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على توفير اعتمادات مالية بنحو 22 مليون جنيه، لتوصيل خدمة مياه الشرب للمناطق المحرومة، بمحافظة سوهاج.

وصرح اللواء مهندس محمد بدري، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، بأن الشركة انتهت من حصر المناطق المحرومة من خدمات مياه الشرب، والمتمثلة في الامتدادات العمرانية المستجدة التي لديها موافقات تنظيمية، ولا يوجد بها خطوط مياه أو صرف صحي.

وقال "بدري"، إنه بالتنسيق مع عدد من أعضاء مجلس النواب، تم الحصول على موافقة وزير الإسكان، ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لخدمة تلك المناطق، بنحو 22 مليون جنيه.

وأضاف أنه تم الحصول على 2.5 مليون جنيه لخدمة المناطق المحرومة من مياه الشرب بقرى مركز سوهاج بطول 5 كم، ومبلغ 3.475 مليون جنيه لخدمة المناطق المحرومة من مياه الشرب ببندر وقرى جهينة، و4 ملايين جنيه لخدمة المناطق المحرومة من المياه بمركز البلينا، و2 مليون جنيه لمد وتدعيم شبكة مياه الشرب بقرى مركز سوهاج بطول 10 كم.

وأشار إلى أنه تم الحصول أيضًا على 4 ملايين جنيه لخدمة المناطق المحرومة من مياه الشرب بقرى ومدينة المنشاة، و3 ملايين جنيه لخدمة المناطق المحرومة من مياه الشرب بطهطا، ومليون جنيه لخدمة المناطق المحرومة من مياه الشرب بأولاد حمزة ومركز العسيرات، و2 مليون جنيه لخدمة المناطق المحرومة من مياه الشرب بساقلتة.