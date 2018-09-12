رفض الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، الحديث حول التفريق بين البنات والبنين داخل مؤسسات الأزهر، بما فيها الجامعة.

وقال المحرصاوي، خلال المؤتمر الصحفي، الذي يعقد حاليا بجامعة الأزهر، للإعلان عن نتيجة تنسيق القبول بكليات الجامعة للعام الجديد 2018-2019، إنه: "لا يوجد تفريق بين البنين والبنات، وسبب ارتفاع تنسيق البنات يعود لاتفاع النجاح بين البنات وإقبال متزايد على كلياتهن فاضطررنا لرفع تنسيقهم".

وأضاف: "لا يوجد تمييز بالطلاب يمتحنون امتحانات واحدة، ولطبيعة جامعة الأزهر في الفصل بين البنين والبنات، يكون تنسيق البنات أعلى نظرا لتفوقهن، وهذا موجود في جميع الجامعات سواء عين شمس والقاهرة، فالأمر يعود لتفوق البنات".

وأكد: "نحترم أحكام القضاء، وفوجئنا في حكم مؤخرا بإدخال قناه بمجموع البنين، وسنقدم استشكال على هذا الحكم نظررا لطبيعة الجامعة في فصل البنات والبنين".