ضبط 160 كيلو سكر تمويني مدعم وناقص الوزن في البحيرة

شنت مباحث التموين في البحيرة، برئاسة العقيد وجدي الصيرفي، رئيس المباحث، وإشراف اللواء جمال الرشيدي، مدير الأمن، اليوم، حملة لضبط المقررات التموينية المدعمة.

أسفرت الحملة، عن ضبط "ص. ق" 39 سنة، صاحب محل سوبر بمركز دمنهور، لتجميعه سكر تمويني مدعم والمخصص للتوزيع على المواطنين بنظام البطاقات التموينية الذكية، والمحظور تداوله بالأسواق لإعادة بيعه بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وحيازته وعرضه للبيع سكر حر ناقص الوزن بمقدار 92 جرام للكيلو الواحد، وضُبط بحوزته 20 كيلو سكر تمويني مدعم، و140 كيلو سكر ناقص الوزن.

وحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.