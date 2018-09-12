يبدأ قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية في إطلاق دبلومة المهارات الأساسية للقيادة والإدارة في الفترة من 15 سبتمبر الجاري، وحتى 15 نوفمبر المقبل، بواقع 48 ساعة، بالتعاون مع مؤسسة كوادر للتدريب والتنمية البشرية في إطار خطة وزارة الآثار لتأهيل وتدريب كوادر الوزارة.

وقال الدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطة واليهودية، إن الدورات تعقد بالقاعة الصغرى بقصر المانسترلي، ووقع الاختيار على 20 فردا من قيادات الوزارة من مختلف المواقع والإدارات بقطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية.

وأكد مصطفى، في بيان اليوم، استمرار تلك الدبلومات والدورات التأهيلية اللازمة للتخصصات الفنية والمالية والإدارية والأمن، من أجل رفع كفاءة قيادات القطاع وتحقيقا لسياسات الوزارة المنشودة.