"تجارية الفيوم": إقامة 4 شوادر لبيع الخضراوات والفاكهة بأسعار مخفضة

قررت الغرفة التجارية بمحافظة الفيوم، إقامة شوادر لبيع الخضراوات والفاكهة بأسعار مخفضة، لمواجهة غلاء الأسعار، يوم الجمعة المقبل، بعد موافقة تجار الجملة على المشاركة في هذه الشوادر.

وقال مجدي جاب الله رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الفيوم، لـ"الوطن"، إن الغرفة ستقيم شوادر للبيع بأسعار مخفضة، في 4 مناطق بمدينة الفيوم في بداية التجربة، وهي أمام الغرفة التجارية وعند موقف مصر، وأمام جمعية الشبان المسلمين، ومنطقة الحواتم بمدينة الفيوم.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالفيوم، أنه في حالة نجاح التجربة في المدينة، تقيم الغرفة بعد ذلك شوادر أخرى في باقي المراكز تباعا، من أجل رفع العبء عن كاهل المواطنين، ومواجهة استغلال باعة التجزئة للمواطنين برفع أسعار الفاكهة والذي شهدته البلاد الفترة الماضية.