أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المحافظة تكثف استعداداتها بالتعاون مع كافة الجهات لاستقبال أي احتمالات حدوث أمطار أو سيول خلال الأيام المقبلة، وفقا للتحذيرات التي أطلقتها هيئة الأرصاد الجوية.

وقال المحافظ، خلال جولة بمدينتي الصف وأطفيح لتفقد مخرات السيول بهما، إنه تمت مراجعة مدى جاهزية المخرات واستعدادات جميع الجهات لمواجهه آية سيول محتملة.

ووجه المحافظ رئيسي مركز ومدينه أطفيح والصف بمراجعة مخرات السيول وخلوها من الحشائش والمخلفات وآية عوائق وتعديات تمنع سريان المياه بها، إلى جانب مراجعة وتطهير شبكات الصرف والمجاري المائية وإزالة المخلفات.

وأكد المحافظ تشكيل لجنة مركزية للتعامل الفوري مع أي سيول وأمطار برئاسة السكرتير العام للمحافظة، تضم السكرتير المساعد ومديريات الموارد المائية، الري، التضامن الاجتماعي، الطرق والكباري، إدارة الحماية المدينة، الإسعاف، شركة مياه الشرب، والصرف الصحي، ومركزي الصف وأطفيح.

تفقد المحافظ مستشفى أطفيح المركزي للتأكد من تقديم الخدمات الصحية اللازمة للمرضى دون تقصير والوقوف على الحالة العامة للمستشفى وسبل تطويرها، مؤكدا أنه سيتم توفير 4.5 مليون جنيه بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية لرفع كفاءة مباني المستشفى.

وتفقد محافظ الجيزة أقسام الاستقبال والحضانات والباطنة والأشعة والعظام والجراحة ووحدة الكلى الصناعية.