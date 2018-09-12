أجرى اللواء هشام السعيد، محافظ الغربية، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية مفاجئة زار خلالها مصنع تدوير القمامة الكائن بطريق "المحلة – المنصورة" الدائري وذلك في إطار حرصه على متابعة سير العمل والوقوف على معدلات إنتاج التدوير المتصلة بخطي إنتاج أول بأول.

ورافق المحافظ، خلال جولته كل من اللواء المهندس فتحي عبد الغني، السكرتير المساعد، واللواء ناصر طه، مدير الإدارة المركزية، والمحاسب أحمد عبد السميع، رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة.

وتابع المحافظ، معدلات حصر جمع أطنان القمامة اليومية بقرى ومركز المدينة العمالية والتي تتراوح معدلاتها ما بين 350 – 600 طن يوميا، مشددا على ضرورة صيانة كافة المعدات ورفع كفائتها دوريا واتباع كافة الوسائل اللازمة للتخلص من النفايات وأكوام القمامة المتراكمة بطريقة بيئية.

وأعطى توجيهاته إلى رئيس مدينة المحلة ورئيسا حي أول وثان، بضرورة وضع آليات عاجلة لتقنين أوضاع جمع القمامة من الشوارع والميادين العامة، معلقا "لا تهاون في حق المواطن وعلينا مساعدته وتلبية رغباته ولن أسمح بأي تقصير في العمل والحساب سيكون قانونيا".

وعرض الدكتور محمود شحاتة، عضو مجلس النواب عن بندر المحلة، ملفا كاملا يتضمن مآساة الشعب المحلاوي حيال أزمة مصنع التدوير التي قد تكلف قرابة 40 مليون جنيه على مساحة 10 أفدنة في ظل عدم اكتمال التراخيص وتوفير نقطة حماية مدنية خشية تعرض المصنع لأي أخطار خاصة بالاشتعال.

كما شدد فى شكواه على ضرورة إسناد العمل داخل مصنع التدوير لشركة مسؤول تتبنى خدمة المواطنين وعلاج أزمة تراكم أكثر من 300 ألف طن من تلال القمامة بطريق "عزبة المغازي – الجابرية" محذرا بقوله "الناس بتخاف يا معالي الوزير من تصاعد الروائح الكريهة وخطورة انتشار الأوبئة والأمراض المزمنة بسبب قرب مساكن المواطنين من مصنع التدوير في ظل تكرار تعطل معدات المصنع طوال الأشهر الماضية".