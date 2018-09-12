أطلق المطرب الجزائري العالمي رشيد طه خلال مسيرته الفنية الاحترافية 15 ألبوما جميعهم في فرنسا بين عامي 1991 إلى 2013 تضمنت عشرات الاغنيات العربية والفرنسية منها أغنيات حققت نجاحا على المستوي العالمي.

ونرصد في هذا التقرير أبرز الأغنيات التي حققت شهرة رشيد طه في العالم العربي والعالم.

"يا رايح"

أبرز اغنيات رشيد طه التي نعرفها في عالمنا العربي هي أغنية "يا رايح وين مسافر" والتي ساهم في نجاحها قيام رجل الأعمال أحمد بهجت في استخدام موسيقاها وكلماتها في الدعاية لمدينته دريم لاند.

الأغنية تم طرحها عام 1998 وتم تصويرها بفرنسا واحتل الألبوم المركز ال52 على مستوى فرنسا.

"منفي"

تعد أبرز أغنيات رشيد العربية التي عشقها الجزائريين هي أغنية منفي أو "قولوا لأمي ماتبكيش" والتي أهداها للمناضلين الجزائريين خلال فترة تعذيبهم بفترة الاحتلال الفرنسي وحققت الأغنية شهرة كبيرة في الأحداث السياسية بالجزائر.

"Ecoute moi camarade"

من أهم أغنيات رشيد طه فهي التى قدمها باللغة الفرنسية في ألبومه ديوان 2 والذي صدر عام 2006 وشارك بها عازف الإيقاع المصري حسام رمزي ومجموعة كايرو سترينج.