كشف الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، عن تنظيم معرض كتاب دائم بجامعة الأزهر هذا العام، يبيع بنصف الثمن الإنتاج الفكري والثقافي للمؤلفين الثقات في شتى مناحِ العلم والمعرفة.

وقال المحرصاوي في كلمته بالمؤتمر الصحفي، الذي يعقد حاليا بجامعة الأزهر للإعلان عن نتيجة تنسيق القبول بكليات الجامعة للعام الجديد 2018-2019: إنه سيجري التوسع في الأنشطة الطلابية داخل الحرم الجامعي، مع بداية العام الدراسي الجديد، بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات والهيئات المعنية، بما يسهم في اكتشاف المواهب، ورعايتها، وتنميتها، وتأهيلها للإسهام بفعالية في خدمة الوطن.

وأضاف أنه سيجري لأول مرة هذا العام، إقامة معرض دائم للكتاب بجامعة الأزهر، يبيع بنصف الثمن الإنتاج الفكري والثقافي للمؤلفين الثقات في شتى مناحِ العلم والمعرفة، انطلاقًا من قناعتنا الراسخة بأن التعليم الجامعي لا بد أن يسهم في بناء شخصية الشباب.

وأشار إلى أنه جرى التنسيق مع مجمع اللغة العربية، والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والهيئة العامة للكتاب، ودار الوثائق القومية، ومجمع البحوث الإسلامية وغيرها مما يحقق الثراء الفكري لأبنائنا الذين لا ينبغي أن نتركهم، فريسة سهلة لمن يريدون العبث بعقولهم لتحقيق أجندات خاصة.