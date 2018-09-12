زار مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو في إيطاليا، المواطن "إبراهيم. أ" من قرية مليج محافظة المنوفية، والذي يعالج من أثر حادث سيارة، أجبره على الاستعانة بكرسي كهربائي متحرك للتنقل.

جاء ذلك في إطار توجيهات وزير القوي العاملة محمد سعفان، بزيارة المرضى والمصابين في حوادث من أفراد الجالية المصرية، وتوعيتهم بحقوقهم العمالية والطبية خلال فترة العلاج وبعدها طبقا لقانون الدولة.

وتلقى الوزير تقريرا من المستشار العمالي بميلانو عزت عمران، أشار فيه إلى أنه اطمئن على المصاب وما يقدم له من خدمة علاجية، والتأكيد عليه بأن الوزارة على استعداد لحل أي مشكلة تواجهه، وتقدم باسم الوزير والسفارة والقنصلية بتمنياته للمريض بالسلامة والشفاء العاجل.