احتفل قطاع المتاحف بوزارة الآثار،صباح اليوم، بتوافق رأسي السنتين الهجرية والميلادية معاً، بتنظيم معرض للقطع الأثرية بالتنسيق بين متحف الفن الإسلامي والمتحف القبطي تحت عنوان "معاً نحتفل.. توت ومحرم".

وقالت إلهام صلاح رئيس قطاع المتاحف، أن المعرض يضم 15 قطعة أثرية من مقتنيات متحف الفن الإسلامي، منها مشكاة ومصحف وكرسي مصحف ولوحة تقويم وأطباق من الخزف، عرضت داخل قاعات المتحف القبطي، بالإضافة إلى عرض لبعض اللوحات الفوتوغرافية الخاصة بمتحف الفن الإسلامي، ونظم على هامش الاحتفالية بعض الفقرات الفنية.

ومن ناحيته، أضاف الدكتور ممدوح عثمان مدير عام متحف الفن الإسلامي، أن المتحف الإسلامي سيستضيف هو الآخر خلال الأيام القليلة المقبلة معرضاً أثرياً يحمل نفس العنوان "معا نحتفل.. توت ومحرم"، يعرض من خلالة قطع أثرية مختارة من داخل المتحف القبطي منها مخطوط السنكسار، مخطوط خولاجي، تونيك "قميص لطفل"، فريسك عليه شهور السنة القبطية، غلاف إنجيل، أيقونة عليها يوحنا المعمدان، 3 أواني فخار، كرسيي مذبح من الخشب، قنديل معدن، مزمار أداة موسيقية من العاج.