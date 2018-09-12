قرر وزير القوى العاملة محمد سعفان، رفع الإيقاف عن نشاط شركة "العروبة" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص (418)، والسماح لها بإعادة مزاولة نشاطها بعد زوال المخالفة وأسباب التوقف.

وكشف سعفان أن عدد الشركات التي تباشر عملها حاليا يبلغ 886، وتم إلغاء مزاولة عملية إلحاق العمالة لـ314 شركة خالفت القانون، فضلا عن إيقاف عمل 29 شركة لحين توفيق أوضاعها.

وقال وزير القوى العاملة، إن أسباب الإغلاق والإيقاف تختلف من شركة لأخرى، إما بسبب مخالفات بين تقاضي مبالغ مالية أكثر من المبالغ المقررة قانونا، أو تقاضي مبالغ من العمال دون تسفيرهم، أو فقد شرط من شروط الترخيص مثل ترك المقر أو المزاولة في مقر غير المقر المرخص به، أو عدم موافقة الجهات المعنية، أو بناء على طلب المدير المسئول بتصفية نشاط الشركة، أو عدم التقدم لتجديد الترخيص قبل انتهائه.

وأكد سعفان أن الوزارة تقوم بالرقابة والتفتيش المستمر على شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج من خلال 733 مكتبا بـ27 مديرية للقوى العاملة بالمحافظات، مشيرا إلى أن دور الوزارة في هذا الخصوص يقوم على الوظائف المنفذة عن طريق تلك الشركات حتى يتم تسفير العمالة، وبعد التنفيذ في تلقي شكاوى العمالة التي تتعرض للغش أو التدليس ومعالجتها في الإطار الذي رسمه القانون.