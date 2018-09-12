قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن مبادرة كشف وعلاج "فيروس سي"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ستتم على ثلاث مراحل، الأولى تبدأ في 9 محافظات أكتوبر المقبل حتى نوفمبر من نفس العام، وتستهدف 17 مليون مواطن.

وأضاف مجاهد، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن المرحلة الثانية تشمل 11 محافظة بدءًا من شهر ديسمبر من العام الجاري حتى فبراير 2019، وتشمل المرحلة الثالثة الكشف على 7 محافظات بدءًا من مارس 2019 حتى أبريل من نفس العام، لافتًا إلى أن الحملة تستهدف الكشف على إجمالي 52 مليون مواطن.

وأوضح، أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أطلقت بالأمس أول دورة تدريبية للقائمين على المبادرة ضمت 600 متدربا، لافتًا إلى أن الوزارة ستطلق دورة تدريبية قبل كل مرحلة من المراحل الثلاث.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة، أن المبادرة لا تقتصر على الكشف عن مرض "فيروس سي" وحسب، وإنما تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية مثل السمنة والضغط والسكر، مطالبًا جميع المواطنين بالمشاركة في الحملة، مشددًا أنه في حال ثبت إصابة أي مواطن فسيتم علاجه بالمجان طبقًا لما تهدف إليه المبادرة.