نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة أسوان، وأقام القصر ورشة فنية عمل اكسسوارات من الخرز تدريب زكريا نادر قلدس.

وفي مكتبة الطفل والشباب بدراو، أقيمت ورشة فنية إعادة تدوير مخلفات البيئة في عمل "تابلوهات وبراويز ومقالم والأدوات المدرسية"، تدريب رشا عوض الله موسى، إلى جانب مناقشة ديوان قربان غنا للشاعر إبراهيم الفيراوى، أدار المناقشة عليه طلحة.

وأقيمت محاضرة الوقاية من مخاطر الإنترنت، بقصر ثقافة أسوان، وألقاها العقيد طارق جمعة مهدي، وذلك ضمن خطة الإدارة العامة لنوادِ تكنولوجيا المعلومات بفرع ثقافة أسوان والإدارة المركزية للوسائط التكنولوجية بهيئة قصور الثقافة.

يأتي ذلك إلى جانب عرض لفرقة أسوان للموسيقى العربية بقيادة محمود مغازي، احتفالا برأس السنة الهجرية، تغنت الفرقة بمجموعة من الأغاني الدينية "قمر، لجل النبي، أم النبي، مدد يا رسول الله، قلبك حنين يا نبي".