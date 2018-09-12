استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والإسكان، خطة تنفيذ مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض السارية خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور تامر عصام نائب وزير الصحة والسكان لشؤون الدواء، واللواء مصطفى أبوحطب مدير المركز الطبي العالمي، واللواء بهاء الدين زيدان مدير مجمع الجلاء الطبي.

وأشارت الوزيرة، خلال الاجتماع، إلى الإجراءات التي تنفذ لإعداد القوى البشرية المشاركة في المبادرة وتدريبهم، وتوفير الاحتياجات اللوجستية للتنفيذ، وتوفير التجهيزات الفنية وإعداد قوائم المستهدفين بعملية المسح وإنشاء قواعد بياناتهم وتحديثها بشكل مستمر، فضلا عن إعداد خطة إعلامية متكاملة للتعريف بالمبادرة وجوانبها، إلى جانب التنسيق بين مختلف وزارات ومؤسسات الدولة المعنية للمساهمة في تنفيذ المبادرة التي تعد الأضخم على مستوى العالم، من حيث أعداد المواطنين المستهدفين 50 مليونا، وعدد المراكز 1400 مركز بمختلف المحافظات.

كما استعرضت زايد الإجراءات الجاري اتخاذها لتنفيذ مشروع جمع وتصنيع البلازما، وقالت: أعددنا خارطة طريق تشمل تحديد المواصفات الفنية والقياسية لتنفيذ المشروع واختيار المراكز التي تجرى عملية التجميع والبدء في تجهيزها والبدء في التحضير لإنشاء مصنع للبلازما بالاستعانة بالخبرات الدولية المتخصصة في هذا المجال.

وفيما يخص مبادرة القضاء على قوائم انتظار مرضى التدخلات الجراحية العاجلة، أشارت الوزيرة إلى معالجة أكثر من 18 ألف مريض في إطار المبادرة على نحو تخطي العدد الذي تضمنته قوائم الانتظار الأساسية (17 ألفا) وفي مدة زمنية قياسية بلغت شهرين، وهي الجهود التي سوف تستمر لمدة 3 سنوات تنفيذا لتوجيهات الرئيس، موضحة اتخاذ إجراءات عدة للتأكد من جودة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، ومراعاة تقديم الخدمة الطبية بالمجان وعلى أعلى مستوى ممكن في جميع مستشفيات الجمهورية.