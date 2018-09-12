نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بمركز الإبداع الفني بدمنهور، التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، حفل ختام الدورة المكثفة في الإعلام الحديث لشباب الجامعات، من أبناء البحيرة والمحافظات المجاورة بالمجان، مساء أمس، وحاضر فيها الإعلامي عادل الطنيخي المراسل بالتليفزيون المصري، التي جرت خلال أغسطس الماضي.

وقدم الطنيخي، الشكر لفريق عمل مركز الإبداع الفني، على حسن الاستقبال وتوفير الإمكانيات كافة، لإنجاح الدورة ووعد بمواصلة النشاط الإعلامي في الفترة المقبلة مع مركز الإبداع، وقام مركز الإبداع بتسليم شهادات اجتياز الدورة للطلاب المشاركين.

حضر الحفل الإعلامي والصحفي محمود عبدالصبور أمين الإعلام بحزب مستقبل وطن، ومدير مكتب جريدة الجمهورية بالبحيرة.