نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة المتنوعة بالمواقع التابعة لفرع ثقافة الشرقية شملت محاضرة عن "عيد الفلاح وأعياد الشرقية" بمكتبة الشيخ علي يوسف بالبوز تحدث فيها الأخصائي الثقافي عن أهمية دور الفلاح في المجتمع.

كما قدمت فرقة بلبيس للموسيقى العربية بقصر ثقافة بلبيس عروضها الغنائية وغنى محمد مرسي وأحمد العمري أغاني وطنية احتفالا بالعيد القومي للمحافظة، بينما نفذت مكتبة كفر صقر ورشة شعرية لنادي أدب الطفل عن "تقسيم الكلمة لمقاطع صوتية" ألقتها الشاعرة أسماء فريد وخالد مجدي رضوان تحدثوا فيها عن تعريف الحروف المتحركة والحروف الساكنة.

واستقبل قصر ثقافة منيا القمح رواد نادى التكنولوجيا والمعلومات وقاموا بالتدريب على الأجهزة والتعرف على مكوناتها و كيفية تحقيق الاستفادة الكاملة من الاجهزة الملحقة بالكمبيوتر.

وفي بيت ثقافة القنايات تمت قراءة قصص لعدد من الأطفال ، وفي بيت ثقافة شيبه عقدت محاضرة فنية بعنوان "تناول الحرف البيئية والشعبية لمحافظة الشرقية" حاضرها مدير البيت، وفي قصر ثقافة منصور حسن بأبو كبير تم تنفيذ محاضرة بعنوان "النهضة السياحية بالشرقية" تحدثت فيها الأخصائي الثقافي عن أن الشرقية كانت في الماضي عاصمة للدولة المصرية القديمة وهي البوابة الشرقية لمصر مرت بها العائلة المقدسة في طريقها لدخول مصر وكذلك أخوة يوسف وأبيهم يعقوب عليه السلام وهي أكبر محافظات الدلتا من ناحية الأرض الزراعية وهي قيمة حضارية وسياحية عظيمة حيث يوجد بها العديد من المعالم الأثرية مثل صان الحجر المدينة الأثرية متحف تل بسطة، ومتحف الزعيم أحمد عرابي، وبلبيس، وصفط الحنا وتل الضبعة وتل فرعون والصورة.

واستمرارا لاحتفالات الفرع بعيد الشرقية القومي قدمت فرقة الشرقية للألات الشعبية عروضها في ساحة قصر ثقافة الزقازيق.