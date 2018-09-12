قالت الدكتورة منن عبدالمقصود، رئيس الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة والسكان، إن أعداد المتقدمين للعلاج من الحشيش المصنع المعروف علميًا بـ"القنبيات المصنعة" بلغت 690 حالة بالمستشفيات التابعة للأمانة، وهو ما يشكل نسبة 4% من إجمالي المرضى طالبي العلاج في الفترة من يناير وحتى يوليو الماضي 2018.

وأوضحت رئيس الامانة العامة للصحة النفسية وعلاج الادمان، في بيان صادر عن الوزارة منذ قليل، ان نسبة ادمان المخدرات بصفة عامة في المجتمع تعادل 3.9%، ونسبة إدمان "القنب" وصلت إلى2.9%، فيما وصلت نسبة التعاطي لهذا المخدر الي 4.1%، وذلك حسب البحث القومى للإدمان لسنة 2016 ، لافتة إلى أن نسبة إدمان الذكور إلى الإناث هي سبعة إلى واحد.

واضافت منن أن "الاستروكس والفودو" هي من أشهر أنواع القنبيات المصنعة، والتى تعتبر ضمن المجموعة الجديدة للمواد المؤثرة نفسيًا، ويعد التغير المستمر في مكوناتها من العوامل التي تساعد على انتشارها وصعوبة ضبطها من خلال التحاليل.