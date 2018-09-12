استعرض رئيس جامعة القاهرة، خطة استقبال الطلاب الجدد والاحتفاء بهم وتعريفهم بنظام الدراسة وتاريخ الجامعة، بمشاركة الطلاب القدامي، إلى جانب حفل استقبال يُقام بجوار قبة الجامعة للطلاب يتضمن أنشطة طلابية ثقافية وفنية ورياضية واجتماعية.

جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، اليوم، لبحث الاستعدادت والترتيبات النهائية لبدء الدراسة واستقبال الطلاب في العام الجامعي الجديد 2018-2019 والمقرر له السبت 22 سبتمبر، بحضور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الجديد.

وأكد الخشت، خلال الاجتماع، على ضرورة قيام جميع الكليات بإعداد برامج فاعلة للأنشطة الطلابية وإعلانها للطلاب، وضرورة تواجد الأساتذة بين الطلاب والاقتراب منهم، وتفعيل خطة الموسم الثقافي بكل كلية، إلى جانب الموسم الثقافي والفني على مستوى الجامعة، ليتضمن ندوات وأنشطة ثقافية وفنية ترتقي بالذوق العام، موضحًا دور إدارات رعاية الشباب في كل كلية، جنبًا إلى جنب مع رعاية الشباب علي مستوي الجامعة، في العمل مع الطلاب وتوفير الأنشطة التي تناسبهم وتلبي احتياجاتهم.