قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن المرحلة الثانية من تطوير الحرم الجامعي لجامعة القاهرة، تتمثل في تطوير المظهر الحضاري لكليتي الآداب والحقوق، وكذلك مدخل المدينة الجامعية، مشيرا إلى أن الجامعة تعمل على الانتهاء من منظومة الكافتريات، لكن الآن العمل على الكافتريات المتنقلة لحين الانتهاء من 8 كافتريات جديدة، بدء في 6 منها.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، في تصريحات له اليوم الأربعاء، على هامش اجتماع مجلس الجامعة، بحضور عمداء الكليات، أن هناك دعما كبيرا لأفراد الأمن الإداري، وتقديم لهم التدريبات اللازمة للتعامل مع الطلاب وكذلك أعضاء هيئة التدريس، مبينا أن هذا التعامل بدأ منذ العام الماضي، والاهتمام الكبير بالمنظومة الأمنية بجامعة القاهرة.

وشدد الخشت، على أن الموسم الثقافي لجامعة القاهرة بالعام الجديد، سيكون له طابع خاص هذا العام، موضحا أنه سيكون قائما على تطوير عقل الإنسان المصري، واستضافة شخصيات إعلامية كبيرة للحديث مع الطلاب عن متطلبات المرحلة، مع استضافة أمين جامعة الدول العربية السفير أحمد ابو الغيط، والحديث عن السلم والحرب.

ولفت رئيس جامعة القاهرة، إلى أن جامعة القاهرة ستستضيف، أوركسترا القاهرة السيمفوني، مع تقديم عروض كبيرة ومختلفة بالتعاون المشترك مع وزارة الثقافة، مشيرا إلى استضافة الموسيقار عمر خيرت، حفلتين، تكون يومين تباعا لكل حفلة، تلبية لرغبات الطلاب.