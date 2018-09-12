قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن قرار التعريفة الجمركية الجديدة التي بدأ سريانها اعتبارًا من اليوم الأربعاء في جميع المنافذ الجمركية بمصر، يأتي في إطار سياسة الحكومة لحماية الصناعات المصرية من خلال القضاء على أي تشوهات جمركية إلى جانب استمرار الإعفاءات والتعريفة المخفضة للمواد الخام ومستلزمات الإنتاج وتحقيق التوازن التعريفي بين المدخلات الوسيطة والمنتجات النهائية.

وأضاف "معيط" في بيان صحفي، منذ قليل، أن استخدام التعريفة الجديدة لتخفيف الأعباء عن المواطنين حيث توسعت التعريفة الجمركية الجديدة في إعفاء عدد من السلع الاستراتيجية على رأسها الأدوية.