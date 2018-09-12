يفتح الإعلامي أسامة كمال، ملف جراحات حديثي الولادة، وذلك خلال حلقة اليوم الأربعاء، من برنامج "مساء dmc" الذي يُعرض عبر قناة "dmc"، في تمام الساعة العاشرة مساءً.

ويستعرض "كمال"، عددا من أسئلة الناس والخبراء، أهمها هل نمتلك الكوادر الكافية لإنقاذ آلاف الحالات؟، حيث يناقش المسؤولين عن وحدة جراحات حديثى الولادة بمستشفى "أبو الريش" بشأن نتائج برنامج تحسين الجودة في الوحدة، وهل يمتلكون القدرة على أطباء وجراحين وتمريض جدد؟

كما يلتقى "كمال" في الفقرة الثانية مع "أسطوات مصر" في صناعة الفخار، ويناقش أين ذهبت الأواني الفخارية فى حياة المصريين وكيف تستعيد صناعة الفخار مكانتها.