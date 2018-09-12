كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن أهم البنود التي شهدت تعديلات في الرسوم الجمركية تضمنت إعفاء جميع الأدوية الخاصة بالأمراض المستعصية والمزمنة والنفسية والعصبية من الرسوم الجمركية.

وأضاف "معيط" في بيان صحفي منذ قليل، أنه تم استحداث بند جديد للأكياس المعقمة والمصنعة من مادة بوليمرات الاثيلين والمستخدمة في العمليات الجراحية.

ونشرت الجريدة الرسمية في ساعة مبكرة من صباح اليوم قرارًا للرئيس عبدالفتاح السيسي، تضمن تعديل بعض فئات التعريفة الجمركية على السلع المستوردة، على أن يتم العمل بها بدءًا من اليوم الأربعاء.