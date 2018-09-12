"المالية": إبقاء الرسوم الجمركية على المبيدات الزراعية عند 5%

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن القطاع الزراعي والسلع الغذائية استحوذا على نصيب كبير من تيسيرات التعريفة الجمركية الجديدة.

وأكد "معيط"، في بيان صحفي، الأخذ بالتنسيق الدولي في سلع الأسماك والمنتجات السمكية والفاكهة، خصوصًا اليوسفي وسلع أخرى عديدة بما يعكس رأي منظمة الأغذية والزراعة العالمية "فاو"، لأغراض الأمن الغذائي ودون المساس بفئة الرسوم الجمركية المخفضة المطبقة عليها أو المعفاة منها.

وأضاف أنه بالنسبة للقطاع الزراعي، أضيف على المستوى الدولي أحد أنواع النباتات الطبية واسمه إيفدرا ince، والذي يدخل في صناعات العقاقير الخاصة بعلاج أمراض الطب النفسي ضمن فئة الـ2% فقط، تشجيعا لصناعة الأدوية الوطنية، إلى جانب إضافة أصناف أخرى مرتبطة بالإنتاج الزراعي كالمبيدات والمطهرات لمكافحة الحشرات الزراعية مع إبقاء التعريفة الجمركية عليها إلى 5% فقط، مثل مادة "دي دي تي"، وهو ما يستهدف تشجيع صادرات مصر من السع الزراعية.