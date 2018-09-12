استقبل الدكتور عبد الوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس، اليوم، وفدا من وزارة التعليم العالي بدولة الكويت، وذلك لبحث سبل التعاون بين الجانبين وخاصة في مجالي الطب وطب الأسنان.

ضم الوفد، الدكتورة فاطمة السنان، وكيل وزارة التعليم العالي بالكويت، والدكتورة مريم المذكور، المستشار الثقافي بالسفارة الكويتية بالقاهرة، والدكتور أحمد المطيري، المستشار الثقافي بالملحقية الكويتية، بحضور الدكتور نظمي عبد الحميد، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمود المتيني، عميد كلية الطب، والدكتور كريم البطوطي، وكيل كلية طب الأسنان لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة نهى عزت، وكيل كلية طب الأسنان لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة رشا كمال، مدير الإدارة المركزية لرعاية الوافدين بوزارة التعليم العالي، والدكتور شريف قطب، مدير وحدة تطوير المشروعات الجامعية.

أشار رئيس جامعة عين شمس، إلى أن علاقة مصر وجامعة عين شمس بدولة الكويت هي علاقة عريقة، موضحا أن العملية التعليمية بالجامعة تسير بخطى متسارعة لتواكب المتغيرات والمعايير العالمية.

وأوضح عزت، أن الجامعة في الآونة الأخيرة طورت وحدثت البرامج الدراسية في مرحلتي البكالوريوس والليسانس لسد الفجوة بين الخريجين وسوق العمل، إلى جانب استحداث العديد من البرامج الدراسية التي تتميز بها الجامعة في مجال الدراسات العليا، مشيرا إلى أن الجامعة لديها شراكات مع أكثر من 40 مؤسسة تعليمية وعلمية.

واستعرض الدكتور عبد العزيز محمود، مدير وحدة رعاية الوافدين بالجامعة، مشروع النظام الإلكتروني المتكامل للوحدة، حيث تضمن تحويل جميع التعاملات الإدارية للطلاب إلى تعاملات إلكترونية، تطوير صفحة الوحدة على موقع الجامعة بحيث تتضمن كل ما يخص الوافدين، قواعد القبول والخدمات والأنشطة المقدمة لهم، إلى جانب تصميم تطبيق يعمل على الهواتف النقالة لسرعة التواصل مع الطلاب، بالإضافة إلى توفير الرعاية والدعم النفسي للوافدين، ورش عمل ودورات تدريبية مجانية.

وأثنى الوفد الكويتي، على ما تقدمه جامعة عين شمس من خدمات دراسية متميزة آملين أن يستمر التعاون بين الجانبين.