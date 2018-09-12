قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، استعرض اليوم في اجتماع الحكومة الجهود التي بذلت في تطوير منظومة التعليم، مشيرا إلى أن هناك مشكلات مزمنة أصابت منظومة التعليم العقود الماضية.

وأضاف "سلطان"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم"، على قناة "دي إم سي"، أن المنظومة التعليمية الجديدة ستعطي للطالب قدرة على الاستيعاب، لافتا إلى أن تطوير التعليم بمثابة مشروع قومي.

وتابع: "جرى تجهيز جميع المدارس وتأهيلها لاستقبال العام الدراسي الجديد، كما تم توصيل الإنترنت لـ2430 مدرسة حتى الآن"، مؤكدا أن مصر على أعتاب ثورة علمية.