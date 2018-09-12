افتتح الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، اليوم، وحدة الغسيل الكلوي بمركز طب الأسرة بقريه كوم النور مركز ميت غمر.

وقال المحافظ، إن وحدة الغسيل يعمل بها 20 جهاز يوميًا وتقدم الخدمة لـ 840 مريض شهرياً، مؤكداً توفير كل الدعم لكافة القطاعات وفي مقدمتها القطاع الصحي.

وأضاف شاروبيم، أن المركز ووحدة الغسيل الكلوي قامت بجهود المجتمع المدني والتبرعات، مؤكدا على ضرورة تكاتف الجميع لإنجاز الخدمات.

وأكد محافظ الدقهلية أن منظمات المجتمع المدني ذراع يعتمد عليه للتعاون مع المؤسسات الحكومية في تنفيذ المشروعات.

في السياق ذاته أوضح المحافظ، أن مركز طب الأسرة بكوم النور يمثل صرح طبي واعد، ويقام على مساحة 3262 مترًا، ويتكون من 3 طوابق، ويشتمل على 30 غرفة غسيل، وصيدلية، و3 مخازن مستلزمات، بالإضافة لعدد من غرف الأطباء والتمريض.

وتفقد محافظ الدقهلية، معامل التعقيم والأشعة والاستقبال والصيدلية مركز الأسنان وعيادة الرمد.

وشدد شاروبيم، على حرصه الشديد والحكومة على توفير وتقديم كل أوجه الرعاية الطبية اللائقة للمواطنين في كافة أنحاء المحافظة، انطلاقا من الحرص على صحة وسلامة المواطنين.