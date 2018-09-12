تفقد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، اليوم، بعض المنشىت الخدمية بمركز منفلوط للوقوف على مدى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وقياس مدى رضا المواطنين عن تلك الخدمات والتي بدأها بتفقد مدرسة شهيد الثورة بمدينة منفلوط، مشددا على الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة بالمدرسة واستكمال الاستعدادات النهائية لبدء العام الدراسي الجديد.

واستكمل المحافظ جولته المفاجئة بتفقد مركز شباب منفلوط والذي يعاني من الإهمال الشديد وشكوى الأهالي المتكررة منه ومن قلة الخدمات والأنشطة التي يقدمها للمواطنين والشباب من أبناء المركز وقراه، مصدرًا تعليماته المباشرة إلى وكيل وزارة الشباب والرياضة لدراسة إمكانية تطوير مركز الشباب بالتنسيق مع الوزارة وتفعيل الأنشطة الرياضية والثقافية بالمركز لاستقبال الشباب والأطفال من مختلف الأعمار.

كما زار محافظ أسيوط قصر ثقافة الطفل بمركز منفلوط متفقدا أقسامه مطالبا بضرورة الاهتمام بنظافة المكان والبدء في تطويره وتجميله، بالإضافة إلى تفعيل الأنشطة والفعاليات التي تقام به بمشاركة الأطفال وتفعيل المسابقات الثقافية والفنية.

وانهى المحافظ جولته بزيارة محطة مياه منفلوط مشددا على استمرار أعمال غسيل وصيانة الشبكات والطلمبات والتأكيد على تشغيل مولدات الديزل والتي تستخدم في حالة انقطاع التيار الكهربائي.

وأوصى المحافظ بأخذ عينات من مياه الشرب لتحليلها بمعامل الصحة للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات حفاظا على سلامة المواطنين.