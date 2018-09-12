تفقد الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، اليوم، مبنى مستشفى ميت غمر العام القديم، يرافقه الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، سعد الفرماوي، رئيس مجلس المدينة.

وأكد المحافظ، أنه جرى اعتماد 15 مليون جنيه لبناء مستشفى مركزي بميت غمر على مساحة 4000 متر بجوار المستشفى القديم، وكلف وكيل وزارة الصحة، بالتنسيق مع رئاسة المدينة، بعرض تقرير تفصيلي لمبنى المستشفى القديم لتحديد أوجه الاستخدام الأمثل للمكان.

كما تفقد محافظ الدقهلية، المركز التكنولوجي برئاسة مركز ومدينة ميت غمر، مشدداً على ضرورة حسن استقبال المواطنين والسرعة في تقديم الخدمة وتيسير الإجراءات بما يوافق القانون.

كذلك التقى شاروبيم، زوجة الشهيد الرائد رامي الجوهري، مؤكدًا دعمه الكامل لجميع أسر الشهداء، موجهاً لرئيس المدينة بالمتابعة المستمرة لأسر الشهداء والحالات الإنسانية.