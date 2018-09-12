قالت رنا الرفاعي، طليقة المذيع الإخواني منذر عليوة، إنه جرى خطف ابنها من المدرسة المصرية الدولية، مؤكدة أنها حتى الآن لا تعرف عنه أي شيء.

وأضافت "الرفاعي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المُذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الأربعاء، أن آخر أمر علمت به أنه تم سحب الملف التعليمي لابنها من المدرسة، مشيرة إلى أنها لم تتواصل مع ابنها منذ 4 أشهر.

وذكرت أنها حصلت على حكم قضائي بضم الولاية التعليمية لها، بعد اختطاف نجلها وتسفيره إلى تركيا، متابعة: "جدته خدت ابني وسافرت لتركيا، عند والده".

ونوهت إلى أنه علمت بأن مشرفي المدرسة التي كان يدرس بها ابنها، تعاونوا مع جدته وسهلوا عملية خطفه.