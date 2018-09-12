أعلن المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، أن الشركة قد بدأت في اتخاذ إجراءات الاستعداد لموسم الأمطار على مستوى المحافظة، حيث قامت الشركة بتطهير جميع بالوعات الأمطار (قبل موسم الأمطار) والتي بلغت حوالي 1040 بلاعة صرف أمطار، كما قامت فرق الطوارئ بأعمال التطهير وتحديد المشكلات سواء البالوعات أو المدادات، والمرور على محطات الأنفاق (عدد 24 محطة) وصيانتها والتأكد من استعدادها لسقوط الأمطار.

وأضاف خلال بيان للشركة، اليوم، أنه جرى إعداد خطة لتوزيع المعدات بالمحاور والأنفاق والميادين الرئيسية والمناطق الساخنة (مطالع ومنازل الكباري، والمناطق المنخفضة بالطرق) بجميع المعدات المتوافرة بالشركة من سيارات كسح وشفاطات وطلمبات رفع وطلمبات غاطسة.