"البحوث الصيدلية والفرص والتحديات" المؤتمر الدولي الثاني بجامعة حلوان

نظمت كلية الصيدلة جامعة حلوان، اليوم، بالتعاون مع إكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والنقابة العامة لصيادلة مصر، المؤتمر الدولي الثاني لكلية الصيدلة "البحوث الصيدلية: الفرص والتحديات"، برعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان.

ورحب الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، بالضيوف من داخل مصر وخارجها، معربًا عن سعادته لوجوده أمام كوكبة من علماء مصر، مؤكدًا أهمية صناعة الدواء وعلى جودة الدواء المصري حيث تعتبر صناعه الدواء مهمة قومية، معربًا عن ثقته أن يحقق هذا المؤتمر الأهداف المرجوه منه.

وأوضح نجم، أن صناعة الادوية والمستحضرات الصيدلية لها اهميتها الخاصة لدعم الاقتصاد الوطني لذلك تحرص كلية الصيدلة لتضافر كافة الجهود للنهوض بمنظومة صناعة الدواء في مصر ، مشيرا ان هذا المؤتمر فرصة لتبادل الخبرات والاطلاع علي احدث ما توصل له البحث العلمي بهذا الصدد.

واكد رئيس الجامعة، إن مشاركة شركات الأدوية في المؤتمر تتيح فرص عمل لطلاب كلية الصيدلة وإتاحة دورات تدريبية للتعرف على صناعة الأدوية من خلال التعامل المباشر لخطوط إنتاج الشركات.

وأضافت الدكتورة وداد سيد سكران، عميد كلية الصيدلة، أن المؤتمر يهدف إلى تهيئة مناخ علمي مفتوح تطرح فيه جهود المشاركين العلمية والبحثية للاستفادة والتقييم ومتابعه التطور في مجالات العلوم الصيدلية، وتعزيز قيم البحث العلمي والإبداع والابتكار في مجال البحوث الصيدلة بالإضافة إلى تبادل الخبرات العلمية بين المشاركين، وبناء جيل من صغار الباحثين للنهوض بمنظومة البحث العلمي.