نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بالدقهلية، برئاسة محمد المرشدي أمين الحزب بالدقهلية، اليوم، بالتعاون مع مديرية الصحة، تحت أشراف الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، القافلة الثانية للكشف عن فيروس "سي".

وبحسب بيان الأمانة، اليوم، استهدفت الحملة المدينة السكنية للعاملين بشركة الدلتا للأسمدة تنفيذا لمبادرة الحزب "من حقك" والتي تسعى لتوجيه القوافل الطبية للمناطق الشعبية والتجمعات العمالية.

وقال اللواء جمال عبد الظاهر، أمين التنظيم، إنه جرى سحب عينات من 160 موظف بإشراف عطيه عبد الباري أمين العمال.

حضر القافلة المهندس نبيل مكاوي، رئيس مجلس إدارة شركه الدلتا للأسمدة، وسمير عبد الفتاح، رئيس نقابة العاملين بشركة الدلتا للأسمدة.