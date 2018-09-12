تأييد حكم الإعدام لـ3 والمؤبد لـ41 متهما باقتحام مركز سمالوط في المنيا

أيدت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار معوض محمد محمود، اليوم، حكم الإعدام والمؤبد على 44 متهمًا في أحدث اقتحام وحرق قسم شرطة مركز سمالوط بشمال المحافظة، خلال أحداث فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، في منتصف شهر أغسطس من عام 2013.

وقال مصدر قضائي، إن المحكمة أيدت حكم الإعدام بحق 3 متهمين، والسجن المؤبد 25 عامًا، بحق 41 أخرين من أعضاء جماعة "الإخوان" وأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، واعتبار الحكم الذي صدر في جلسة سابقة قائمًا عليهم، لتورطهم في قضية اقتحام وحرق ونهب أسلحة وذخائر والشروع في قتل أفراد شرطة مركز سمالوط.

وأضاف المصدر أن ذات المحكمة قررت تأجيل إعادة محاكمة 30 أخرين في ذات القضية لجلسة 13 نوفمبر المقبل للمرافعة عن المتهمين.