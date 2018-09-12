«شنودة نصيف»، مواطن مسيحى، أول الفائزين فى القرعة العلنية التى أجرتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، على الوحدات السكنية بعمارات «الأوقاف» فى حى «ماقوسة»، ضمن المشروع القومى للإسكان، الذى تم طرحه من 2005 حتى 2009، وتوقف عقب ثورة 25 يناير 2011.

«شنودة» أعرب عن سعادته بحصوله على شقة «الأوقاف»، التى تنشئها الدولة للطبقات المتوسطة والفقيرة، قائلاً: «أخيراً تحقق حلمى». موضحاً أنه يعيش فى شقة صغيرة بالإيجار، مع أسرته المكونة من 4 أفراد، ودفع 5 آلاف جنيه مقدم حجز سنة 2006، وأن عدداً من المتقدمين تسلموا بالفعل وحداتهم، بينما تم تأجيل البعض الآخر.

المحافظ: شملت جميع المتقدمين من 2005 حتى 2009

المشروع القومى للإسكان بالمنيا يشمل 520 وحدة غرفتين، و192 وحدة من غرفة واحدة، تقدم لها 3 آلاف و400 مواطن، استبعد 650 منهم لعدم انطباق الشروط عليهم، وتم طرح 3 بدائل على المتقدمين، وأجمع غالبية الحاجزين على نظام التأجير بحق الانتفاع.

وشهد محافظ المنيا، اللواء قاسم حسين، إجراء القرعة بالمسرح الرومانى المكشوف فى مدينة المنيا، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية بالمحافظة، وتم سحب القرعة، وسط أجواء احتفالية. وأكد المحافظ أن القرعة شملت جميع المتقدمين للحجز، مشيراً إلى أن المحافظة قامت بإعداد الكشوف الخاصة بأسماء الراغبين فى حجز وحدات سكنية بعمارات الأوقاف، كحل بديل لوحدات الإسكان الاجتماعى.