أصدرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، بيانًا لوكالات الأنباء الأجنبية، أكدت فيه أن تقرير الطب الشرعي الخاص بتشريح جثماني السائحين البريطانيين چون وسوزان كوبر، والذي أعلنه اليوم النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، يسهم في الإجابة على التساؤلات التي كانت تؤرق أسرة المتوفين خلال الأسابيع الماضية، مضيفة أنها تتقدم لهم بخالص التعازي والمواساة.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أنه طبقا للتقرير الذي أعلنه النائب العام اليوم، فقد جرى تحديد أسباب الوفاة، وهي بكتيريا E-coli، من قبل فريق من الأطباء المعتمدين دوليا.

وأضافت أن هذا التقرير يضع حداً لكثير من اللغط الذي أثير في الآونة الأخيرة حول هذه الواقعة.

وأكدت الوزيرة أن صحة وسلامة جميع السائحين أمر بالغ الأهمية، مشددة على أن تطبيق أعلى معايير السلامة والجودة في الخدمات المقدمة للسائحين على رأس أولويات الحكومة المصرية.

واختتمت أن الوزارة تقرأ تقرير الطب الشرعي باستفاضة وتدقيق، وذلك لتحديد الخطوات والإجراءات التالية التي ستتخذها من أجل ضمان سلامة السائحين.